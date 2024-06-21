شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تطمئن على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على الاطمئنان على الحالة الصحية لحجاج الجمعيات الأهلية عقب الانتهاء من أداء مناسك الحج، وبدء تسيير رحلات التفويج للمدينة المنورة وكذلك رحلات عودتهم لأرض الوطن.

و أكد أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن جميع حجاج الجمعيات الأهلية والبالغ عددهم 7794 حاجا قد انتهوا من أداء المناسك بالمشاعر المقدسة بحالة صحية مطمئنة ومستقرة ، مشيرًا إلى أن بعثة حج الجمعيات الأهلية بها حالتان وفاة فقط عقب الانتهاء من أداء المشاعر وهناك بعض الحالات المرضية البسيطة وعددها 6 حالات يتم تقديم الخدمات العلاجية لها بالمستشفيات السعودية وتم نقلها بناء على تقارير طبية صدرت من بعثة وزارة الصحة المصرية وتم تحويلهم إلي المستشفيات السعودية وكلها قبل المشاعر المقدسة منها ويتلقون الرعاية الكاملة.

وأوضح عبد الموجود أن المملكة العربية السعودية تقدم كل الدعم الطبي لجميع حجاج العالم الإسلامي ومنها البعثة المصرية ،مؤكدا أن هناك تنسيقًا كاملًا بين البعثة الطبية لوزارة الصحة وبعثة وزارة التضامن الاجتماعي، لمتابعة حالة الحجاج المتواجدين داخل المستشفيات السعودية، بالاضافة إلي تواجد العيادات الطبية طوال الـ 24 ساعة داخل الفنادق لتقديم كافة الاستشارات الطبية وتوقيع الكشف الفوري فى حال وجود الشكوى ، مؤكدًا أن الحالة الصحية للجميع مستقرة.



حجاج بيت الله الحرام



جانب من الحجاج