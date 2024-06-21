أخبار مصر

تعليم القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الجمعة، 21 يونيو 2024 05:29 م

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن رفع درجة الإستعداد والتأهب لإستئناف إمتحانات شهادة الثانوية العامة (دور أول)

للعام الدراسي 2024 /2023 للمواد المضافة للمجموع، والتى تنطلق غداً السبت الموافق 2024/6/22، بامتحان مادة اللغة العربية للشعبة العامة والذى يعقد من (9 : 12) صباحاً. 

وأكدت المديرية على توفير المراوح بكافة اللجان والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب ، كذلك توفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على حرارة الجو. 

ووجهت المديرية المراقبين بالتحلى بضبط النفس والمسئولية خلال فترة أعمال الإمتحانات ، والعمل على توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

ونبهت المديرية على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية ( موبايل - سماعات - ساعات سمارت ) وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .

وكذلك التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الإمتحانات .

والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى .

وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101) ، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الإمتحانات لمدة عام إلى عامين طبقاً للقانون.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements