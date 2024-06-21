شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوىالجمعة، 21 يونيو 2024 05:29 م
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن رفع درجة الإستعداد والتأهب لإستئناف إمتحانات شهادة الثانوية العامة (دور أول)
للعام الدراسي 2024 /2023 للمواد المضافة للمجموع، والتى تنطلق غداً السبت الموافق 2024/6/22، بامتحان مادة اللغة العربية للشعبة العامة والذى يعقد من (9 : 12) صباحاً.
وأكدت المديرية على توفير المراوح بكافة اللجان والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب ، كذلك توفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على حرارة الجو.
ووجهت المديرية المراقبين بالتحلى بضبط النفس والمسئولية خلال فترة أعمال الإمتحانات ، والعمل على توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .
ونبهت المديرية على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية ( موبايل - سماعات - ساعات سمارت ) وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .
وكذلك التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الإمتحانات .
والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى .
وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101) ، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الإمتحانات لمدة عام إلى عامين طبقاً للقانون.
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