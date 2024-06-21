شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة ترفع درجة الاستعداد لاستئناف أعمال امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عن رفع درجة الإستعداد والتأهب لإستئناف إمتحانات شهادة الثانوية العامة (دور أول)

للعام الدراسي 2024 /2023 للمواد المضافة للمجموع، والتى تنطلق غداً السبت الموافق 2024/6/22، بامتحان مادة اللغة العربية للشعبة العامة والذى يعقد من (9 : 12) صباحاً.

وأكدت المديرية على توفير المراوح بكافة اللجان والتهوية المناسبة لخلق مناخ ملائم للطلاب ، كذلك توفير المياه المبردة لمساعدة الطلاب على حرارة الجو.

ووجهت المديرية المراقبين بالتحلى بضبط النفس والمسئولية خلال فترة أعمال الإمتحانات ، والعمل على توفير كافة سبل الراحة داخل اللجان حفاظاً على مصلحة أبنائنا الطلاب .

ونبهت المديرية على منع دخول الطلاب إلى اللجان بأى أجهزة إلكترونية ( موبايل - سماعات - ساعات سمارت ) وكذلك الملاحظين والتصدى لمحاولات الغش بكل حزم لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب .

وكذلك التشديد على مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكيد على صيانتها لرصد أي أعمال غش داخل اللجان ورصد أى مخالفات وذلك من خلال غرف العمليات لضمان انضباط سير الإمتحانات .

والتنسيق والتواصل مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية لتلقى أى بلاغات والتعامل معها بشكل فورى .

وتطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101) ، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات ، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من الإمتحانات لمدة عام إلى عامين طبقاً للقانون.