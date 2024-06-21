أول تعليق من الأب دوماديوس الراهب بعد قرار الكنيسة بإيقافه عن العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

علق الأب دوماديوس حبيب ابراهيم على قرار لجنة أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة بوقفه عن العمل بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.

وقال دوماديوس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك:" شكرا جزيلا أبونا قداسة البابا ولكنى طلبت من اللجنة المجمعة أن ترتب لى لقاء أبوة أنتظره من قداستك منذ 11 عام حتى الآن منذ 2013 وخرجت من عند اللجنة إلى الكاتدرائية، ووجدت غبطتك متواجد ولم أجد أبونا كيرلس وأبونا مكارى للتواصل، وما زلت أطالب بهذا اللقاء حتى النفس الأخير، اسمح لى أبى قداسة ألبابا بلقائك لمدة نصف ساعه، لأجل سلام الكنيسة وبنيانها أطلب لقاء قداستك".

وتابع قائلا: أنت تعلم جيدا مدى غيرتي وحرصي على كنيستى وأن هذا البيان لتهدئة الرأى العام الذى تعلم أيضاً من أثاره ضدى،وإننى اعتذرت فديو وكتابة عن كل ما فهم بالخطأ من خلال حملات تكدير الصفو العام شاكرا أبوتك واحتضانك ورعايتك".

وأكد أن ذهابه للدير وسام على صدره قائلا:"اسمح لى بنشر القرار على صفحات التواصل ليطمئن قلب الجميع، أن البابا وعد ونفذ وقام بواجبه على أكمل صورة نحن كأشخاص ذاهبون ولكن الكنيسة ثابتة وستظل ثابتة لأنها مبنية على السيد المسيح صخر الدهور، وذهابى للدير وسام على صدري، «طُوبَى لِلْمَسَاكِينِ بِالرُّوحِ، لأَنَّ لَهُمْ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ. ٤ طُوبَى لِلْحَزَانَى، لأَنَّهُمْ يَتَعَزَّوْنَ. ٧ طُوبَى لِلرُّحَمَاءِ، لأَنَّهُمْ يُرْحَمُونَ. (متى ٥: ٣، ٤، ٧)

وكان البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء من أحبار الكنيسة وبعض الآباء الكهنة للتحقيق مع القس دوماديوس حبيب إبراهيم، الذي أثار ضجة مؤخرًا بسبب بعض التصرفات التي بدرت منه.

وأوضحت الكنيسة أنه تم استدعاء القس دوماديوس أمس الأربعاء، للمثول أمام اللجنة، حيث تم الاستماع إليه ومناقشته في تلك التصرفات، وفي أسباب عدم التزامه بقرار البابا الصادر في ١٢ أغسطس ٢٠٢٣ بإيقافه عن الخدمة الكهنوتية.

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