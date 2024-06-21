شديد الحرارة.. توقعات طقس غدا السبت - بيان بالدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، نهارا طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية، ويسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وتوقع الخبراء نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 38 27

العاصمة الإدارية 38 26

6 أكتوبر 38 27

بنها 37 25

دمنهور 36 24

وادي النطرون 37 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 24

الزقازيق 38 25

شبين الكوم 37 25

طنطا 37 24

دمياط 32 23

بورسعيد 33 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 38 24

العريش 34 22

رفح 33 21

رأس سدر 39 25

نخل 37 18

كاترين 35 16

الطور 36 25

طابا 37 26

شرم الشيخ 42 32

الإسكندرية 32 24

العلمين 32 24

مطروح 31 23

السلوم 32 22

سيوة 39 24

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 31

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 29

شلاتين 44 30

حلايب 39 31

أبو رماد 40 29

رأس حدربة 39 28

الفيوم 39 26

بني سويف 39 26

المنيا 41 26

أسيوط 42 26

سوهاج 43 27

قنا 45 29

الأقصر 45 30

أسوان 46 31

الوادي الجديد 44 27

أبو سمبل 44 30

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 43 32

المدينة 47 33

الرياض 46 31

المنامة 42 33

أبوظبي 45 32

الدوحة 42 32

الكويت 49 32

دمشق 36 18

بيروت 29 25

عمان 32 20

القدس 31 19

غزة 30 24

بغداد 48 32

مسقط 37 33

صنعاء 32 17

الخرطوم 43 30

طرابلس 30 23

تونس 32 21

الجزائر 25 17

الرباط 26 16

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 34 15

إسطنبول 29 21

إسلام آباد 38 28

نيودلهي 40 30

جاكرتا 34 23

بكين 32 21

كوالالمبور 31 24

طوكيو 29 22

أثينا 36 23

روما 33 18

باريس 22 11

مدريد 30 16

برلين 24 14

لندن 23 13

مونتريال 24 17

موسكو 22 13

نيويورك 33 24

واشنطن 35 24

نواكشوط 40 25

أديس أبابا 22 13