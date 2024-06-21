43 صورة ترصد احتفالات عيد الموسيقى العالمي بمحطة مترو جمال عبد الناصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- محمود عبد الناصر:

نظمت الشركة المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، عصر الجمعة، حفلا بمحطة مترو جمال عبد الناصر، بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى.

واليوم العالمي للموسيقى، هو حدث عالمي، حيث تحتفل المدن بالموسيقى من خلال إقامة حفلات موسيقية وعروض مجانية.

من المعروف أن عيد الموسيقى العالمي، جاء نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "اعزفوا الموسيقى في عيد الموسيقى"، مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه، وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها، وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

وجاء عيد الموسيقى العالمى، نتيجة مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة الفرنسية في 21 يونيو عام 1982 تحت شعار "اعزفوا الموسيقي في عيد الموسيقي"، مستقطبة آلاف الموسيقيين المحترفين والهواه وكانت الدول الفرانكوفونية والمتوسطية أول المشاركين فيها وسرعان ما تحولت إلى احتفالية عالمية.

ورصدت "عدسة الخليج 365"، احتفالات عدد من المصريين بعيد الموسيقى العالمي، داخل محطة مترو جمال عبد الناصر.

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