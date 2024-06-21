محمد اسماعيل - القاهرة - بعد وفاة عروس المنيا.. طبيب شهير يوجه تحذيرًا لهؤلاء -(فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

قدم الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، تعازيه إلى عروس الصعيد "نانسي. م"، داعيًا الله عز وجل أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأضاف "شعبان"، بحسب فيديو له عبر صفحته على "فيسبوك"، أن سبب وفاة عروس المنيا هبوط حاد في الدورة الدموية وقد يكون هناك استعداد وراثي للتعرض لمثل هذه الأزمات، حيث أنه يولد بعض الأشخاص بتضخم في عضلة البطين الأسفل والأيسر، وأشخاص أخرى لديها ضغط دم عالي ولا تعلم، وأشخاص لديها ضغط سكر ولا تعلم، وكل عوامل الخطورة للأزمة القلبية صامتة ولا يدري بها أحد.

وأوضح عميد معهد القلب، أن التاريخ الوراثي العائلي ضروري لوقاية النفس وحماية القلب، ومن الـ20 عام حتى الـ40 من يمتلك تاريخ عائلي بشأن سكتة قلبية مفاجأة أو قام بجراحة قلب أو تركيب دعامات؛ فيجب الذهاب وإجراء الفحوصات.

وتابع: إذا تخطى الشخص الـ40 عام يجب إجراء تحاليل بشأن الضغط والسكر والكوليسترول وعمل صورة دم كاملة ويرى وظائف الكلى، وهي تحاليل بسيطة ولا تأخذ وقتًا.

وأصيبت "نانسى أ" 28 سنة، بهبوط حاد في الدورة الدموية عقب خروجها من إكليل فرحها بإحدى الكنائس بمركز بني مزار، قبل أن تتوجه لحفل زفافها بقرية صندفا التابعة للمركز، وحاول الأهالي إسعافها دون جدوى، وذلك مساء الأربعاء الماضي.

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