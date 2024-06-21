عيد الأب العالمي.. من أين جاءت الفكرة التي مر عليها أكثر من 100 عام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

يحتفي العالم اليوم الجمعة، الموافق 21 يونيو بعيد الأب العالمي، للاحتفاء بالأباء وتكريمهم لما يبذله طوال حياته من أجل إسعاد أبنائهم وتحقيق رغباتهم.

ويستعرض الخليج 365 خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن عيد الأب وفق موقع "redader's digest" البريطاني:

- بدأ الاحتفال بعيد الأب لأول مرة عام 1914 عندما أقامت كنيسة في ولاية فرجينيا الغربية خطبة لتكريم 362 رجلاً قتلوا في انفجار منجم للفحم.

- بعد التكريم بعام طالبت امرأة أمريكية تدعى سونورا سمارت دود أن يصبح عيد الأب عطلة وطنية لأنها كانت واحدة من 6 أبناء قام والدهم بتربيتهم وحده.

-تم الموافقة من قبل السلطات المحلية في واشنطن وأقيم أول عيد أب رسمي لها في 19 يونيو 1910.

- وفي عام 1972 وقعه الرئيس ريتشارد نيكسون ليصبح قانونًا وتم إعلانه عطلة وطنية.

- وفي الولايات المتحدة يتغير تاريخ عيد الأب كل عام لكنه يصادف دائمًا يوم الأحد الثالث من شهر يونيو و سيوافق عيد الأب في التواريخ التالية في السنوات القادمة:

15 يونيو 2025

21 يونيو 2026

20 يونيو 2027

18 يونيو 2028

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