شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات مشددة تنتظر الكيانات المخالفة فى تأشيرات الحج بعدد الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، السبت، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتى تمثل أبرزها في تكثيف الدولة متابعة أحوال حجاج السياحة بعد انتهائهم من المناسك والتوعد بعقوبات مشددة للكيانات المخالفة فى "التأشيرات".

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