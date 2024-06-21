شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة مساعد وزير الخارجية الأمريكية بسبب موقف واشنطن من الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام، "إن أندرو ميلر نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية، قدم استقالته.

وذكرت تلك الوسائل، أن أندرو ميلر كان يعتزم الاستقالة منذ فترة على خلفية موقف الإدارة الأمريكية من حرب غزة.

وكان أندرو ميلر يأمل في تحول ملموس في موقف إدارة بايدن وسعى لاعتدال السياسات من داخل الحكومة.

ووفق لشبكة سى أن أن، ترك أكثر من 6 أشخاص فى مختلف قطاعات الحكومة الأمريكية وظائفهم قائلين إنهم لم يعد بإمكانهم العمل فى الإدارة مع الأخذ فى الاعتبار أن المزيد منهم غادروا فى هدوء، وقال العديد من المسئولين الذين استقالوا علنا بسبب موقف واشنطن من حرب غزة، إنهم سيسعون إلى التأثير خارج الحكومة.

وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية، جيش الاحتلال الإسرائيلي، وحكومة نتنياهو، بالمال والسلاح، فى الحرب على قطاع غزة، وتساندها أيضا دبلوماسيا في المحافل الدولية لعدم فرض عقوبات أو اتخاذ قرارات دولية تجبر تل أبيب على وقف الحرب.