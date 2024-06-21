أزهري يوضح أضلاع السعادة في الإسلام -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

كشف الدكتور السيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف، عن أضلاع السعادة التي يبحث عن الإنسان في الحياة، لافتًا إلى أن القرآن الكريم والسنة ممتلئ بالنصائح والتعليمات التي تجلب السعادة في الدنيا والآخرة.

وقال "نجم"، خلال لقائه مع "أحمد دياب وعبيدة أمير" مذيعا برنامج "صباح البلد"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، إن السعادة ليس لها مفهوم ثابت، وكل إنسان يرى مفهوم السعادة من منظوره الخاص.

وتابع أحد علماء الأزهر الشريف: السعادة وردت في القرآن الكريم في موضع واحد فقط، حيث قال تعالى: « وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِى ٱلْجَنَّةِ خَٰلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّمَٰوَٰتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُّكَ ۖ عَطَآءً غَيْرَ مَجْذُوذٍۢ».

وأوضح السيد نجم، أن سيدنا محمد صل الله عليه وسلم كان يدعو الله أن يرزقه السعادة، وكان النبي يقول في دعاء السعادة، « اللهم إني أسألك عيشَ السعداء وموتَ الشهداء والحشرَ مع الأتقياء ومرافقةَ الأنبياء».

وأكمل أحد علماء الأزهر الشريف: هناك أكثر من مفهوم للسعادة، حيث البعض وصفها الوصول إلى أكبر قدر من اللذة وأقل حدة في الألم، ومفهوم السعادة في الدين الإسلامي عبارة عن السلام الداخلي، وأضلاع السعادة في الدين الإسلامي هي: «الجسد- العقل- الروح».

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