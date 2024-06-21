مفتي الجمهورية: الفتوى صنعة دقيقة تحتاج لتأهيل وخبرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الفتوى تحتاج لتأهيل وتدريب وإيجاد المهنية العالية، وهذا يكون بالخبرة وما سار عليه السابقون من أهل الفتوى، مشددًا على أن الفتوى صنعة ومهنة مثل الطب والمحاماة والهندسة والتدريس وغيره.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن بعض المالكية الذين أتوا متاخرين قال بأن فتوى صنعة من الصناعة الثقيلة مثل صناعة السفن والطائرات والجسور العملاقة؛ وذلك لكون أمرها خطير إذا لم تدقق ربما تؤدي لمخاطر، كما أن الطائرة والسفن والجسور إذا لم يدقق في صناعتها تؤدي لكارثة كبيرة.

وتابع مفتي الجمهورية، أن خطورة الفتوى أنها متعلقة باستقرار المجتمع والاستقرار الفقهي والفكري، وقد تؤدي لفتنة وزعزعة ما هو مستقر إذا لم تدقق، منوهًا بأن أهم شروط الفتوى وجود الملكة العلمية، موضحًا أن هناك 3 أركان للفتوى تتمثل في إدراك النص، ادراك الواقع، وكيفية الربط بين النص والواقع.