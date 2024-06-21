خلال ملتقى رواد صناعة الدواجن.. تأسيس الاتحاد العربى لشركات الأدوية البيطرية والأعلاف



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

اكد صبحى الحفناوي مقرر عام الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن والثروة الحيوانية، والذي تستضيفه القاهرة 7 يوليو المقبل، بأن اللجنة المنظمة للملتقى بدأت المشاورات مع الشركات المصرية والعربية العاملة في إنتاج الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف وأيضا شركات الأعلاف للإعلان عن بدء إجراءات تأسيس اتحاد عربى يجمع هذه الشركات ضمن فعاليات الملتقى.

وأضاف "الحفناوي"، أن الاتحاد سيقوم بتسهيل التعاون المشترك بين الشركات المصرية والعربية والدولية من خلال التبادل التجاري فيما بينها فى قطاعات الأدوية البيطرية والأعلاف وأيضا تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لخلق فرص استثمارية وتعاون بين هذه الشركات من أجل مستقبل أفضل للأمن الغذائي للشعوب العربية والعالم الأن يعيش عصر التكتلات الاقتصادية لمواجهة نقص البروتين الحيواني فى بعض الدول العربية.

وأشار مقرر عام الملتقى الدولي لرواد صناعة الدواجن، بأنه تم الاتفاق على أن يكون المقر الرئيسي للاتحاد في القاهرة بالإضافة إلى مقرات أخرى فى العواصم العربية لدول (العراق - السعودية - الإمارات - سلطنة عمان - الأردن - سوريا - اليمن - السودان)