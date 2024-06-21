دمهم مش رخيص.. مصطفى بكري يطالب بفتح تحقيق عاجل في وفاة الحجاج المصريين -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

طالب الإعلامي مصطفى بكري بفتح تحقيق عاجل وشفاف فيما حدث مع الحجاج المصريين في السعودية ولا يجب أن يمر مرور الكرام قائلاً: "اللي ميقدرش على المسئولية يتنحى عنها، والمصريين دمهم مش رخيص، وأنا أحمل شركات السياحة المسئولية الكبرى وراء هذه القضية".

وأضاف "بكري"، خلال تقديم برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة صدى البلد: "مئات الناس التي فقدت لا أحد يعلم من المسئول عنهم، وننتظر تصريحات المسئولين، الموضوع كبير ومش صغير ولا يجب أن يمر مرور الكرام".

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه لا حديث يعلو في الشارع المصري حاليًا فوق مصير الحجاج المصريون المتوفون والمفقودون في السعودية، قائلاً: "ما حدث لا يجب أن يمر بدون حساب ونريد أن نعلم من هو المسئول وراء كل هذا".

وتابع مصطفى بكري : "مجلس النواب سيناقش طلبات الإحاطة بشأن تفاصيل هذه القضية، وسيقف على سبب وفاة هؤلاء الحجاج، ومن المسئول عن ترك المصريين في الشارع تحت درجة حرارة مرتفعة أثناء الحج".

وأوضح أن توجيهات الرئيس السيسي بتشكيل خلية عمل لمتابعة وإدارة أزمة وفاة الحجاج المصريين يهدف إلى معرفة الحقيقة، معقبًا: "تم إعلان حتى الآن عن وفاة 600 وفقد 250، ولا أظن أن الأمر هكذا، والرئيس والدولة المصرية لن تتسامح فيما حدث".

وأكمل: "أتمنى من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن يأتي إلى مجلس النواب ويتحدث عن قضية الحجاج المصريون المتوفون والمفقودون في السعودية، وأن يستمع للجميع".

وأردف مصطفى بكري: الناس من حقها تعرف ايه اللي بيحصل، ده إحنا أكثر دولة بها أعداد مفقودين، ونوجه تساؤل أين شركات السياحة المختصة من هذا الأمر، فيه ناس لم يكن يحق لها الخروج من الأراضي المصرية.

مختتمًا: "يجب أن تكون هذه القضية محل التحقيق، ويجب أن يتم التعريف بالقضية وتوضيح ما حدث".