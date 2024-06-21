استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدًا السبت، حيث توقعت استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما توقعت أن يسود غدًا السبت طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة تسجل القاهرة الكبرى 38 درجة، والوجه البحري ومدن القناة 37 درجة، والسواحل الشمالية الغربية 32 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء 33 درجة، وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء 41 درجة، وجنوب الصعيد 45 درجة.