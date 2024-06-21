خلال ساعات.. مصطفى بكري: تغييرات في تشكيل الهيئات الإعلامية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أعلن الإعلامي مصطفى بكري أنه من المرتقب الإعلان عن تشكيل جديد للهيئات الإعلامية الثلاث وتعيين رؤوساء جدد لهذه المؤسسات وذلك خلال ساعات قليلة القادمة.

في برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أوضح بكري أن الهيئات تشمل كلاً من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

وفي سياق متصل، انتقد بكري التأخير في الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، وأعرب عن قلقه من زيادة إحباط المواطنين جراء هذا التأخر، مطالبا بسرعة الكشف عن التشكيلة الوزارية الجديدة لتمكين المواطنين من إنجاز أعمالهم ومصالحهم المعطلة نتيجة لذلك التأخير.

كما دعا بكري إلى إيجاد حكومة قوية تستجيب لتطلعات المواطنين وتعمل على حل مشاكلهم وقضاياهم وتكون قريبة منهم، مشددا على أهمية استعادة التفاف واصطفاف المواطنين حول قيادتهم السياسية والعمل معا لبناء الوطن ومواجهة تحدياته ومشاكله المختلفة.

وتحدث بكري عن معاناة أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة بسبب ارتفاع مصروفات الدراسة بشكل كبير، منتقدا الجشع والطمع الذي ينتهجه بعض أصحاب تلك المدارس دون مراعاة ظروف وأوضاع الأهالي الصعبة، ومطالبا بالتفكير في تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد والعالم ككل.