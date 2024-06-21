شكرا لقرائتكم خبر عن مراجعة ليلة الامتحان.. أسئلة هامة فى النحو والصرف لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

يقدم تليفزيون ”الخليج 365” بثًا مباشرًا للمراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، إذ تستأنف امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، غدًا السبت الموافق 22 يونيو 2024 بمادة اللغة العربية، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتتضمن المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية، أهم أجزاء المنهج الدراسي في الأدب والنصوص والبلاغة والنحو والصرف ونماذج استرشادية لأسئلة الامتحان، إذ يتضمن امتحان مادة اللغة العربية 55 سؤالًا، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

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وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان مادة اللغة العربية الثانوية العامة، استعدادًا لأداء الاختبار فى المادة، موضحة أن الامتحان يتضمن 55 سؤالًا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد، بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية.

وأكدت الوزارة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.