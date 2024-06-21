شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تنساقوا خلف صفحات الغش والان مع تفاصيل الخبر

وجه المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى شادى زلطة، نصيحة هامة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: نؤكد عليها مرارا وتكرارا لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان اللغة العربية غدا، لا تنساقوا خلف جروبات الغش الوهمية خاصة على تليجرام وهدفها الأول والأخير في إدعاءاتها النصب والاحتيال وجمع الأموال وكافة هذه الجروبات تم ويتم رصدها والتعامل معها، وإجراءات الامتحانات ليس بها أى تراخى، وجاء ذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت على أنه في إطار استعدادات الوزارة لانطلاق امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 في المواد المضافة للمجموع، والتى تستهل غدا السبت بامتحان اللغة العربية، تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لضمان انتظام سير لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية، مشددا على عدم تأخر دخول الطلاب اللجان والإلتزام بفتح اللجان من الساعة 8:15 صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافى لإنهاء اجراءات التفتيش.

كما شدد الوزير على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان فى تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقد تابع الدكتور رضا حجازى على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الإلكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.

وطالب الوزير الطلاب الالتزام بالإجراءات المعلنة حرصا على سلامة سير الامتحانات وتحقيقا لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص.

كما شدد الدكتور رضا حجازي أيضًا على رؤساء اللجان على مستوى الجمهورية بالتعامل بحزم مع أى حالات غش سواء عادية أو غش إلكتروني بالتوازي مع تحقيق الهدوء داخل اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.