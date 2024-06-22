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أسوان تصل لـ 46 درجة.. تعرف على حالة الطقس اليوم فى محافظات مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتب: محمود راغب

السبت، 22 يونيو 2024 12:00 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ، أن يشهد اليوم السبت ، استمرار الارتفاع التدريجى فى درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2:3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع غدا أن يشهد نشاط رياح على  مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد .

وعن درجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 27، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 45 درجة والصغرى 29، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 31.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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