شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: تصنيع 250 ألف جرعة من حقن الـPCG لعلاج سرطان المثانة والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات "فاكسيرا" عن تفاصيل إنشاء أول مصنع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حقن الـ PCG الخاصة بعلاج سرطان المثانة، مشيرة إلى أنه سيتم تصنيعها محليا لتوفيرها إلى المرضى بالمجان.

وقال الدكتور شريف الفيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا، لـ"الخليج 365": "نقوم حاليا بتوفير 3000 حقنة كل شهر للمرضى، في حين أن الاحتياجات المطلوبة فعليا 55 ألف حقنة في العام".

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا أن مشروع المصنع الجديد سيوفر 250 ألف جرعة في العام، وهو ما يسد احتياجات البلاد والفائض سيتم تصديرة، مضيفا أن المصنع الجديد سيكون معتمدا من منظمة الصحة العالمية حتى يتم تسهيل مهمة التصدير للخارج.

وتابع تقرير لوزارة الصحة والسكان: "سرطان المثانة يعتبر أكثر أنواع سرطان المسالك البولية شيوعًا، ويصاب به الرجال بصورة أكبر بحوالي 3 مرات مقارنة بالنساء، ومن بين حوالي 7 من كل 10 مصابين يقتصر الورم على الغشاء المخاطي ويسمى هذا المرض بسرطان المثانة غير الغازي للعضلات وبين بقية المرضى، ينمو السرطان إلى طبقة العضلات، ويشار إلى ذلك بسرطان المثانة الغازي للعضلات".