الحجر الزراعي يواصل إجراءات فحص الرسائل الواردة من القمح في الموانئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مواصلة الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إتمام الإجراءات الخاصة بفحص الرسائل الواردة من القمح في الموانئ المصرية.

من جانبه قال الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي المصري، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإستمرار العمل طوال فترة الاجازة، وضمان عدم تعطيل العمل، واستمرار حركة الواردات والصادرات، ضمن جهود الدولة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، وضمان جودة وسلامة الواردات الزراعية.

واشار موسى في تصريحات صحفية له إلى أن ذلك يعد لفتة تعكس التزام الحجر الزراعي المصري بضمان سلامة وارداتنا الزراعية وتعزيز أمن البلاد الغذائي، لافتا إلى أن ميناء سفاجا البحري، قد شهد خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وصول شحنة من القمح الأوكراني، وبمجرد وصولها بدأت على الفور عمليات الفحص الدقيقة والمتكاملة تحت إشراف مباشر من قِبل خبراء الحجر الزراعي المصري.

ووجه المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، بضرورة إجراء فحص شامل وعلى أعلى مستوى للشحنة، خاصة وأنها لم تخضع للفحص في بلد المنشأ بسبب ظروف الصراع الروسي الأوكراني.

وأكد أن ذلك يعكس قدرة مصر على الموازنة بين متطلبات الأمن الغذائي وضرورات التجارة الدولية، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والجودة، كما يبرهن على تكاتف جميع أجهزة الدولة لخدمة المواطن المصري حتى في أيام العطلات والأعياد، حيث توجه موسى بتهنئة فريق العمل بالحجر الزراعي المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام الصارم بتطبيق تشريعات الحجر الزراعي، مع الحفاظ على سرعة الإفراج وإنهاء الإجراءات.

وفي سياق متصل قام المهندس محمد حشاد، مدير عام الإدارة العامة للحجر الزراعي بالسويس وجنوب سيناء، بزيارة ميدانية للميناء لمتابعة إجراءات الفحص وسحب العينات بنفسه، حيث تم إجراء فحص ظاهري دقيق للشحنة، مع الحرص على اتباع كافة الإجراءات والتشريعات المعمول بها في الحجر الزراعي.

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