مواعيد أداء الامتحانات فى المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الثانوية العامة بعد أداء الامتحان في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع أيام 10 و12 يونيو، ويستعد الطلاب لأداء الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية وفق المواعيد التالية:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012