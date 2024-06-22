شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد أداء الامتحانات فى المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالسبت، 22 يونيو 2024 03:30 ص
يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحانات الثانوية العامة بعد أداء الامتحان في المواد الدراسية غير المضافة للمجموع أيام 10 و12 يونيو، ويستعد الطلاب لأداء الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية وفق المواعيد التالية:
- يؤدى الطلاب يوم السبت 22 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.
- كما يؤدى يوم الثلاثاء 25 يونيو امتحان اللغة الأجنبية الثانية.
- السبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية.
- ويؤدى الطلاب الامتحان يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024 فى مادة اللغة الأجنبية الأولى.
- ويؤدى الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا.
- ويمتحن الطلاب يوم الأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.
- والسبت 13 يوليو يؤدى الطلاب الامتحان فى مادة التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة.
- ويؤدى الطلاب الامتحان يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 مواد الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.
- ويختتم الطلاب امتحانات الثانوية العامة السبت 20 يوليو 2024 فى مادة الديناميكا لشعبة علمى رياضة.
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