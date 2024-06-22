شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار تذاكر واشتراكات محطات القطار الخفيف LRT والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 قيمة التذاكر والاشتراكات الخاصة القطار الكهربائى الخفيف LRT ، حيث يعد القطار أهم خطوط الربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف المشروع للربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة، وخدمة المدن العمرانية الجديدة، ويتحرك من محطة عدلى منصور بالسلام، حتى العاصمة الإدارية.

وفى النقاط التالية نوضح قيمة التذاكر الإشتراكات بالتفصيل.

قيمة التذاكر:

تبلغ أسعار التذاكر حتى 3 محطات بـ10 جنيهات.

حتى 7 محطات بـ15 جنيها.

أكثر من 7 محطات بـ20 جنيها.

قيمة الاشتراك الشهرى:

قيمة الاشتراك الشهرى حتى 3 محطات 300 جنيه.

الاشتراك الشهرى حتى 7 محطات 500 جنيه.

الاشتراك الشهرى لأكثر من 7 محطات بـ600 جنيه.

يغطى الاشتراك عدد غير محدود للرحلات طوال الشهر.

يعمل القطار الخفيف يوميا من الساعة 5.30 صباحا حتى الساعة 11.30 مساء.

الخط الساخن للشكاوى: 19549.