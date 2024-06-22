شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مستندات مطلوبة لإصدار شهادة من المركز التكنولوجى بالجيزة بإتمام أعمال ترميم والان مع تفاصيل الخبر

أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، المستندات والأوراق المطلوب توافرها عند التقدم لطلب شهادة بإتمام أعمال الترميم أو الهدم، وذلك على النحو التالي:

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب (والأصل للاطلاع).

- المستند المثبت لصفة مقدم الطلب في حالة تقديمه من غير المالك.

- صورة الترخيص أو القرار أو حكم المحكمة الصادر بأعمال الترميم أو الهدم.

- تقرير فني من مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية أو تصميم المنآت الخرسانية أو المعدنية بمسئوليته عن تنفيذ أعمال الترميم أو الهدم معتمد من نقابة المهندسين، وذلك بالنسبة للأعمال التي تمس العناصر الإنشائية، أما بالنسبة للأعمال التي لا تمس العناصر الإنشائية يقدم تقرير من مهندس نقابي (مدني / عمارة) معتمد من نقابة المهندسين.

- الإيصال الدال على سداد الرسوم المستحقة.

وتقام المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة نطاق أحياء (العجوزة، والدقى، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والطالبية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وإمبابة، والمنيرة الغربية)، ومراكز ومدن (كرداسة، البدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس، والواحات البحرية، بالإضافة إلى المركز التكنولوجي بالديوان العام، والمنطقة الصناعية والاستثمارية.

وتتيح المراكز العديد من الخدمات المتنوعة للمواطنين، منها: (استخراج ترخيص بتوصيل مرافق مؤقتة كهرباء ومياه - طلب مطابقة شهادة صلاحية المبنى، استخراج صورة طبق الأصل من قرار الترميم - استخراج صورة طبق الأصل من قرار هدم، التصالح على مخالفة - قيد اتحاد شاغلين، استخراج رخصة تشغيل مصعد - تجديد رخصة مصعد).

وتقدم المراكز التكنولوجية عشرات الخدمات الأخرى لأصحاب المحال، منها: (استخراج ترخيص بفتح محل - تجديد رخصة تشغيل محل - تعديل ترخيص محل - نقل رخصة محل - إلغاء تراخيص المحال - استرداد مضبوطات إشغالات الطريق العام - تعديل ترخيص محل - نقل رخصة إشغال طريق في حالة التنازل - تعديل رخصة بإضافة شريك أو شركاء).