يدخل في مازوت الطائرات وهذه الصناعات..الزراعة تكشف مميزات نبات الجوجوبا



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور أشرف حماد أستاذ الجوجوبا وصاحب مشروع زراعة حقل تجربته بمحافظة المنيا، والذي ينفذه مركز البحوث الزراعية تفاصيل مشروعه ومدى الأهمية الاقتصادية التي يمكن تحقيقها من خلاله.

وقال "حماد"، في تصريحات أدلى بها لموقع الخليج 365، إن نبات الجوجوبا من النبات ذات الأهمية الاثتصادية الكبير وذو تكلفة منخفضة، موضحًا أنه يدخل في العديد من الصناعات منها مازوت الطائرات والوقود الحيوي ومستحضرات التجميل من الشامبو والصابون والمراهم الطبية وبعض العلاجات فضلًا عن استخدامه في صناعة المبيدات وتشميع الفاكهة.

وأوضح أن نبات الجوجوبا، يتميز بقدرته على تحمل الملوحة العالية في التربة واستهلاكه المنخفض نسبيا للمياه، مشيرًا إلى أنه يعتمد على مياه الصرف الصحي المعالج الأمر الذي يشير لعدم وجود أي تكلفة مادية في زراعته ويكشف مدى اسهامه في الحفاظ على البيئة.

ولفت إلى أن زراعة الجوجوبا تتطلب مناطق حارة لا تسودها أجواء الصقيع وذلك حتى لا يتعرض المحصول للتلف.

وكان مركز البحوث الزراعية وقطاع الزراعة الآلية، قد قام بزراعة حقل تجربة من نبات الجوجوبا في منطقة غرب غرب المنيا تحت إشراف باحثي معهد البساتين ومشروع غرب المنيا.

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