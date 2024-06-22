اليوم.. مصر للطيران تسير 19 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضي المقدسة



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

تواصل مصر للطيران الناقل الوطني جسرها الجوى لمرحلة عودة ضيوف الرحمن إلى أرض الوطن، حيث تبدأ الشركة بتكثيف رحلاتها الجوية لإستيعاب الحجاج الراغبين في العودة، حيث تسير مصر للطيران اليوم السبت 19 رحلة جوية، منها 11 رحلة بخط سير جدة - القاهرة، رحلة بخط سير جدة - كوناكري، رحلة بخط سير الطائف - القاهرة بخلاف رحلات خط سير المدينة - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وقرعة الجيزة والأسكندرية ومطروح والغربية وأسيوط وتضامن الجيزة والفيوم والقليوبية والغربية والدقهلية والمنوفية وحجاج الترانزيت وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

وشكلت شركة مصر للطيران فريق عمل تتضمن مختلف التخصصات ليكون في شرف خدمة الحجاج بمطاري جدة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة لتذليل كافة العقبات وتقديم خدمة مميزة لضيوف الرحمن من خلال تيسير إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن بسلام بعد الانتهاء من أداء المناسك، وتحقيق الانسيابية وانتظام الرحلات وعدم التكدس، حيث تحرص الشركة علي تيسير جميع الإجراءات لحجاج بيت الله الحرام وتقديم أفضل الخدمات فى مرحلتى السفر والعودة للحجاج، فضلًا عن تشكيل فرق عمل من مختلف قطاعات مصر للطيران بمطار القاهرة الدولى.