شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جامعة القاهرة الدولية وكيفية الالتحاق بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل البرامج الدراسية فى جامعة القاهرة الدولية، الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها، للعام الثانى على التوالي ، وذلك فى عدد من التخصصات، وتعد جامعة القاهرة الدولية أول جامعة برامج، وأول فرع دولى لجامعة حكومية فى مصر وهى ليست جامعة خاصة ولا أهلية، وتقوم على برامج دولية مشتركة ومزدوجة، بالإضافة إلى برامج معتمدة وتدخل في صميم الثورة الصناعية الرابعة والخامس، و لدى الجامعة العديد من المشاريع التعليمية بما في ذلك إنشاء كلية الطب، وثلاث كليات جديدة: كلية الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كلية الطاقة والطاقة المتجددة، وكلية علوم وتكنولوجيا الفضاء.

ويتاح التقديم لبرامج جامعة القاهرة الدولية من خلال التقدم المماثل لنظام الكريديت فى الجامعات الحكومية، بمعنى أنه لابد من الحصول على الحد الأدنى على الأقل للجامعات الحكومية للكلية المراد الالتحاق بها لكى تستطيع التقديم فى إحدى برامج جامعة القاهرة الدولية.



وافتتح الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، حيث تعد أول جامعة برامج على مستوى العالم وفقا لما تم إعلانه عند وضع حجر الأساس في أبريل 2018، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، وتحول جامعة القاهرة إلى جامعات الجيل الرابع وخلق كيان أكاديمى جديد ومتكامل قائم على الشراكة مع الجامعات الدولية ذات الثقل العالمى.