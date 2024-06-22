شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد محمد سيد والان مع تفاصيل الخبر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قبل قليل، لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرسة الشهيد أحمد محمد سيد الإعدادية بنين بحي جنوب الجيزة؛ لمتابعة سير الامتحانات وتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

وشدد محافظ الجيزة خلال جولته على رؤساء اللجان بتهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على التصدي لكل محاولات الغش ومنع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة الكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

ويؤدي امتحانات شهادة الثانوية العامة بمحافظة الجيزة هذا العام، المقرر انعقادها حتى 20 يوليو القادم، 87264 طالبًا وطالبة بجميع الشعب علمى علوم ورياضة والشعبة الأدبية، مقسمين على 192 لجنة على مستوى المحافظة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواصفة امتحان مادة اللغة العربية تشمل 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، كما يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.



