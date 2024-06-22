شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: كل ما نشر من صور لامتحان اللغة العربية للثانوية غير صحيح والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أن كل ما نشر من صور متداولة لامتحان اللغة العربية للثانوية العامة ليس لها أي علاقة بالامتحان الأصلى، مشددة على أن جروبات الغش على تطبيقات التواصل الاجتماعي فشلت حتى اللحظة في نشر أو تداول أي ورقة امتحانية .

بدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية حيث يؤدى الاختبارات قرابة 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وشهدت لجان السير إجراء تفتيش دقيق للطلاب للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، موضحة أن امتحان اللغة العربية يتضمن 55 سؤالا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، مضيفة أن الأسئلة منها 70% بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% للمستويات المعرفية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الدكتور رضا حجازى على عدم تأخير تسلم الطلاب ورق الأسئلة عن الموعد المحدد لبداية الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحا، كما تابع الدكتور رضا حجازي على مدار الأيام الماضية كافة الاجراءات المتعلقة برصد جروبات الغش الالكتروني وتسليمها للجهات المعنية، كما جدد التأكيد على تنفيذ كافة اجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة الكترونية.