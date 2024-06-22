شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف تجمعا شمالى رفح الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، جراء قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال تجمعا للمواطنين شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وفق وسائل إعلام فلسطينية.

وتشن طائرات الاحتلال سلسلة غارات وسط مدينة رفح، وتنسف مبانٍ سكنية.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,431 مواطنا، وإصابة 85,653 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يومها الـ260، حيث واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية القصف، وذلك بعد يوم دامٍ استشهد فيه أكثر من 75 فلسطينيا بقصف للاحتلال على مناطق متفرقة في القطاع المحاصر، من بينها خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب رفح.

وقد كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن سقوط مقذوفات من العيار الثقيل على بعد أمتار قليلة من مكتب ومقر سكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر غربيّ رفح بعد ظهر الجمعة.

وقالت: "ألحقت الضربة أضرارًا مادية بمكتبنا المحاط بمئات المدنيين النازحين الذين يعيشون في الخيام، بمن فيهم العديد من زملائنا الفلسطينيين وأسرهم".

وأضافت اللجنة في بيان: تسبب هذا الحادث في تدفق أعداد كبيرة من الضحايا إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني في المنطقة، حيث استقبل على الأقل 22 قتيلاً و45 جريحًا، مع وجود تقارير عن وقوع إصابات إضافية.