شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية: استحداث منظومة للطعون للراغبين فى التظلم من الدرجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قطاع المعاهد الأزهرية، إنه في إطار حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف على رعاية الدارسين بمختلف الشهادات الأزهرية، سعت لجنة النظام والمراقبة لشهادات القراءات هذا العام بخطوات جادة في تقديم خدمة الطعون للراغبين في التظلم من درجاتهم في الشهادات الثلاث، وتتيح تلك الخدمة للمتظلمين من نتائجهم الاطلاع على أوراق الإجابات الخاصة بهم إلكترونيًّا، وإعادة تقدير درجات المواد المتظلم من نتائجها، كما سيتم إعلان نتائج التظلم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية كماهو النظام المعمول به في الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك وفقًا لضوابط سيتم الإعلان عنها خلال أيام.

جدير بالذكر أنه فور تقديم لجنة النظام والمراقبة لشهادات القراءات لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية الشي أيمن عبدالغني برغبتها في تفعيل هذه الخدمة؛ لتحقيق آلية معتمدة لتظلم طلاب شهادات القراءات، وإتاحة هذه الفرصة لهم كطلاب الشهادات الآخرى قام بتقديم الشكر للجنة ووجه بسرعة العرض علي الدكتور محمد عبدالرحمن الضويني الذي وافق على تفعيل المنظومة دعمًا لأبناء الأزهر المتقدمين لنيل شهادات القراءات وتحقيقًا لمبدأ العدالة والشفافية، وسيرا على المبادئ الأصيلة لمؤسسة الأزهر الشريف تلك المؤسسة الوطنية العريقة.

وسيتم الإعلان عن جميع القواعد والتفاصيل الخاصة بطعون شهادات القراءات خلال الأيام المقبلة .