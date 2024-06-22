شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: منح الماجستير والدكتوراه للأئمة والواعظات والإداريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف، منح الماجستير والدكتوراة للأئمة والواعظات والإداريين، وذلك فى إطار رفع كفاءة جميع العاملين بها من خلال الدراسات العليا والبحث العلمي والبرامج التدريبية وذلك على النحو التالي:

أولًا: في مجال البحث العلمي بالدراسات العليا

• بلغ عدد الحاصلين على الدكتوراة من الأئمة ( 918 ) إمامًا.

• بلغ عدد الحاصلين على الماجستير من الأئمة ( 2000 ) إمامًا.

• بلغ عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين من الأئمة ( 3627 ) إمامًا.

• بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الدكتوراة ( 45 ) واعظة.

• بلغ عدد الواعظات الحاصلات على الماجستير ( 46 ) واعظة.

• بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الدكتوراة ( 22 ) إداريًّا.

• بلغ عدد الإداريين الحاصلين على الماجستير ( 86 ) إداريًّا.

• بلغ عدد الإداريين الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا نظام السنتين ( 64 ) إداريًّا.

ثانيًا: في مجال المنح التعليمية المجانية

بالتعاون مع الجامعات المصرية والمعهد العالي للدراسات الإسلامية تم منح (1339) إمامًا وواعظة وإداريًّا منحة ماجستير أو دكتوراة خلال الفترة من 2017م حتى تاريخه، شاملة الدراسة والكتب المجانية على النحو التالي:

1. العام الدراسي 2017 / 2018م تم منح (100) إمام.

2. العام الدراسي 2018 / 2019م تم منح (118) إمامًا وإداريًّا.

3. العام الدراسي 2019 / 2020م تم منح (64) إمامًا وإداريًّا.

4. العام الدراسي 2020 / 2021م تم منح (780) إمامًا وإداريًّا.

5. العام الدراسي 2021 / 2022م تم منح (117) إمامًا وإداريًّا.

6. العام الدراسي 2022 / 2023م تم منح (160) إمامًا وواعظة وإداريًّا.

7. جار الإعداد لمنحة العام الدراسي 2023 / 2024م ماجستير ودكتوراة.