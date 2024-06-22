شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يصلى من أجل طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقولة لقداسة البابا تواضروس الثانى "نصلى من أجل جميع أولادنا اللى بيمتحنوا ربنا يبارك تعبهم وجهدهم ويعوض هذه الأتعاب بالفرح لهم ولأسرهم ومجتمعهم".

وكان قداسة البابا ذكر خلال رسالة مسجلة له على الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الله لن يضيع مجهود أي طالب طول هذا العام الدراسى، وأضاف: "أخاطبك أنت كطالب وأنتِ كطالبة فى الثانوية العامة، بعد المجهود طوال العام فى المذاكرة فى التحصيل الدراسى والتعب والسهر، كل هذه المجهودات لن تضيع أمام الله".



البابا تواضروس

وتابع البابا: "أنا واثق بأن كل معلومة دخلت في دماغك وفي الذاكرة ستكون جميعها حاضرة أمام ورقة الامتحان"، مضيفا: "ربنا يبارك تعبكم ومجهودكم وأثق بأن المسيح الذي كان معكم كل السنين الماضية، سيكون معكم في هذا العام وهذه الامتحانات، وأن أجمل شيء في الدنيا هو النجاح والتفوق والذي يكون عقب الامتحانات والمذاكرة".

واختتم البابا تواضروس رسالته لطلاب الثانوية العامة قائلاً: "بكل الرجاء والإيجابية ربنا هيبارك تعبكم ومجهودكم وما هى إلا عدة أيام وتنتهي الامتحانات، ونفرح بظهور النتائج ومجاميع تفرحكم وتفرح أسركم".

وبدأ قبل قليل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان مادة اللغة العربية حيث يؤدى الاختبارات قرابة 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، وشهدت لجان السير إجراء تفتيشا دقيقا للطلاب للتأكد من عدم حيازة التليفون المحمول أو أى وسيلة غش إلكترونية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواصفة امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة، موضحة أن امتحان اللغة العربية يتضمن 55 سؤالا، منها 51 سؤال اختيار من متعدد بالإضافة إلى 4 أسئلة مقالية، مضيفة أن الأسئلة منها 70% بلا صعوبة وتخاطب المستويات المعرفية البسيطة والمتوسطة بجانب 30% للمستويات المعرفية، مؤكدة أن الأسئلة ستكون متدرجة من حيث الصعوبة وتفرز مستويات الطلاب المختلفة وتقيس نواتج التعلم كما أنها تخاطب الفهم والتحليل والتطبيق، بالإضافة إلى أنها ستكون من المنهج الدراسى للصف الثالث الثانوي العام.