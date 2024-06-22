ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة ودرجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وكشفت الأرصاد، في بيان، حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 22 يونيو 2024 إلى الاثنين 24 يونيو 2024.

وقالت الأرصاد، إنه يستمر خلال هذه الفترة الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 لـ 3 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

ويسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء معتدل على السواحل الشمالية.

كما يوجد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.