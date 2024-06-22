إخلاء سبيل البلوجر لوشا بعد تسديد غرامة "القيادة برخصة منتهية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أمرت النيابة المختصة بإخلاء سبيل البلوجر لوشا بعد تسديده غرامة القيادة برخصة منتهية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ألقت القبض على البلوجر محمد عبد الحميد الشهير بـ "لوشا؛ لقيادته سيارة مطموسة الأرقام، وانتهاء رخصة القيادة الخاصة به.

ورصد ضباط المرور بالقاهرة، قيام شخص بطمس اللوحات المعدنية والسير بها في أحد الشوارع بمحيط قسم شرطة مصر القديمة، بالمخالفة لقانون المرور.

وبالفحص تبين أن السيارة التي تم رصدها خاصة بالبلوجر الشهير "لوشا"،وتبين أن ظهر بها في عدة فيديوهات على صفحته الخاصة به، حيث ظهر داخل سيارته الحديثة بلوحات معدنية مطموسة الأرقام، إلى أن تم رصده خلال سيره بأحد شوارع مصر القديمة، وباستيقافه تبين قيامه بطمس اللوحات المعدنية بالإضافة إلى سيره برخص منتهية.

تم التحفظ على السيارة، واقتياد قائدها إلى قسم الشرطة، تمهيدا لعرضه على النيابة المختصة ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.