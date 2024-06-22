المتر بـ 230 ألف جنيه.. أسعار محلات الإسكان في مدينة حدائق العاصمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

انتهى جهاز مدينة حدائق العاصمة من بيع عدد من المحلات وصيدلية بحي الزهور بنظام المزايدة بين المتقدمين، حيث وصل المتر لأكثر من 230 ألف جنيه في بعض المحلات.

وجاء سعر المتر في المحلات ونوع النشاط على النحو التالي:

- المحل الثاني بنشاط محل البان، سجل سعر المتر 253 ألف جنيه.

- المحل الثالث بنشاط خضار وفاكهة، سجل سعر المتر 210 آلاف جنيه.

- المحل الرابع بنشاط مطعم فول وطعمية، سجل سعر المتر 232 ألف جنيه.

- المحل الخامس بنشاط مجمدات، سجل سعر المتر 220 ألف جنيه.

- المحل السادس بنشاط تسالي، سجل سعر المتر 236 ألف جنيه.

- المحل السابع بنشاط عطارة وعلافة، سجل سعر المتر 210 آلاف جنيه.

- سجل سعر المتر في الصيدلية 193 ألف جنيه.

خريطة طرح المحلات الفترة المقبلة

في مدينة برج العرب الجديدة سيتم طرح 14 محلًا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح من 15 إلى 77 مترًا بالأحياء السكنية، الثالث والرابع والسابع، وذلك للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 18/8/2024.

وفي مدينة طيبة الجديدة، سيتم طرح 11 محلًا تجاريًا، بمساحات تتراوح من (14م2 : 99م2)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح من (31م2 : 63م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة، على أن تعقد جلسة المزاد يوم الأحد الموافق 25/8/2024.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، سيتم طرح طرح 11 محلًا تجاريًا، وصيدلية بمساحات تتراوح من (14م2 : 98م2)، و5 وحدات إدارية ومهنية للبيع بجلسة مزاد علني ستعقد يوم الأحد الموافق 28/7/2024.

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