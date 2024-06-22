"السلع التموينية" تعلن عن ممارسة لتوريد 1000 طن زيت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية (1000 طن زيت صويا).

وقالت الهيئة، إن العروض تُقدم لكامل الكمية أو جزء منها، تسليم خلال الفترة من 1 إلى 31 أغسطس 2024.

ومن المقرر عقد جلسة فض المظاريف والبت يوم الاثنين الموافق 24 يونيو 2024 الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية.

ويمكن الاطلاع على باقي الشروط والمواصفات من خلال كراسة الشروط والمواصفات المتاحة بمقر هيئة السلع التموينية.