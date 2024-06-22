"كوكتيل مخدرات".. الداخلية تطارد تجار "الكيف" في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية، بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 4 كيلو جرام لمخدر البانجو)، بحوزة (5 متهمين لعدد "3 منهم معلومات جنائية)، وضبط 2 قطعة سلاح ناري "فرد محلي"، تنفيذ 1225 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 8 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (12.800 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 12.500 كيلو جرام لمخدر البانجو – 3.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – 300 قرص مخدر)، و(بندقية خرطوش – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

مديرية أمن الإسكندرية

ضبط 2 قضية "اتجار" في المواد المخدرة.. ضُبط خلالهما (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (متهمان)، ضبط 3 قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالهم (3 قطع أسلحة بيضاء)، بحوزة (3 متهمين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

جاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.