مخدرات بـ10 ملايين جنيه.. ضبط 70 ديلر بمحيط المدارس والجامعات ومراكز الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بتوجيه عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك والحدائق العامة والمراسي النيلية على مستوى الجمهورية .

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام، عن ضبط 53 قضية متنوعة، بإجمالي 70 متهمًا.

وضبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (85.250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (8.50 كيلو جرام)، وكمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت ( 2 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (1.700 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون وزنت (1.200 كيلو جرام)، و كمية من مخدر القنب "البانجو" وزنت ( 1 كيلو جرام)، وكمية من المادة الفعالة "حشيش اصطناعي" وزنت (500 جرام)، و11005 قرص "ترامادول"، و2525 أقراص وأمبولات مؤثرة، وتنفيذ 32 حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط (مبلغ مالي - فرد خرطوش وطلقتان – 61 هاتف محمول – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 24 قطعة سلاح أبيض- 2 ميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالي (10.900 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إنفاذاً لثوابت إستراتيجية الوزارة في التصدي الحاسم وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة تُلقى بظلالها على المجتمع وحفاظاً على الشباب والنشء من الوقوع في براثن الإدمان.