فر هارباً.. ضبط قائد سيارة صدم طفلا وتسبب في وفاته بالأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة، ضبط قائد سيارة لقيامه بالاصطدام بطفل مما أسفر عن وفاته وفر هارباً.

كان قسم شرطة الأميرية بمديرية أمن القاهرة، تلقى إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفل – مقيم بدائرة القسم) توفى متأثراً بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال وسؤال والده (مالك محل - مقيم بذات العنوان)، قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار.. نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مالك محل ملابس - مقيم بمحافظة القاهرة) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية المسائلة القانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.