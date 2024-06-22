بـ 1.5 مليون جنيه.. ضبط 3 متهمين في الشرقية بحوزتهم 23 كجم حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية جهودها لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس وبحوزته (22 كيلو جرام لمخدر الحشيش – سيارة ملاكي– مبلغ مالي).

وضبطت أجهزة الأمن عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة منيا القمح وبحوزتهما (1 كيلو جرام لمخدر الحشيش – بندقية آلية – فرد محلي – عدد من الطلقات).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1.570 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.