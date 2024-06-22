شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادى فى حماس بغارات على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن اغتيال "أيمن غطمة" القيادي في حماس جراء ضربة لسلاح الجو بمنطقة البقاع في لبنان، وفق بيان له اليوم السبت.

وقال جيش الاحتلال "إن غطمة كان مسؤولا في مجال إمداد السلاح لحركة حماس".

وقد نفذ جيش الاحتلال، غارة على محيط بلدة راميا جنوبي لبنان، كما أصيب عددا من الأهالي، إثر استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة في محيط بلدة الخيارة في البقاع الغربي شرقي لبنان.