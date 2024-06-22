شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين يتفقد امتحانات الثانوية للطلبة الفلسطينيين بمدرسة تحيا مصر 2 والان مع تفاصيل الخبر

تفقد دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، صباح اليوم السبت، عددا من اللجان الامتحانية لامتحانات الثانوية العامة لـ طلبة فلسطين بمدرسة تحيا مصر(2) التابعة لإدارة المقطم التعليمية

وأشار السفير أن إقامة الإمتحانات لهذا العدد من أبناء فلسطين يجسد انتصاراً لإرادة الشعب الفلسطيني رغم المحن التى يمر بها .

وثمن السفير دور وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية .

وتقدم بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة المصرية على كافة المستويات والتى لم تتوانى لحظة عن بذل كافة الجهود للتيسير على أبناء الشعب الفلسطيني .

و حضر (776 ) طالباً وطالبة فى مادة التربية الإسلامية مقسمين كالتالي عدد (403) طالبة ، ( 326)طالباً ، (47) من قسم التعليم المهنى .

وفى نهاية الجولة التقى السفير بعدد من أولياء الأمور وبعث لهم رسالة طمأنة ، أن القادم سيكون أفضل بإذن الله تعالى .

جدير بالذكر أن العملية الإمتحانية تتم تحت إشراف وفد من وزارة التربية والتعليم العالى وفريق من الكادر الإداري والأكاديمي لوزارة التربية والتعليم وفريق من المتطوعين من الأكاديميين المتواجدين في جمهورية مصر العربية