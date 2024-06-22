شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة السلع التموينية تعلن عن مناقصة جديدة لتوريد زيت الطعام وطرحه بالبطاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية عن ممارسة رقم 1 لسنة 2025/2024 لتوريد زيت طعام خام محلي لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية " 1000 طن زيت صويا"تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها وتسليم من 1 إلى 31 أغسطس 2024 وان جلسة فض المظاريف بعد غدا الاثنين بمقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالعاصمة الإدارية .



ويأتي ذلك في إطار حرص الهيئة وزارة التموين بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على تعزيز المخزون الاستراتيجي لسعة زيت الطعام وطرحه للمواطنين على بطاقات التموين وأيضا في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة .

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أكدت انه تم التعاقد على رؤوس مواشى حية تتجاوز أكثر من 25 ألف رأس ماشية من العديد من الدول، وأن التعاقدات تكفى لأكثر من 11 شهرا للحوم الطازجة، حيث يتم ذبح المواشى المستوردة داخل المجازر المصرية وطرح اللحوم الطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بأسعار مخفضة.