شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد مجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة إمبابة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى المهندس كامل الوزير وزير النقل، زيارة تفقدية اليوم، لمجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة إمبابة التابع للهيئة القومية لـ سكك حديد مصر بمنطقة إمبابة، حيث كان في استقبال الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

بدأت الزيارة باستعراض منشآت ومكونات لمجمع الذي تبلغ مساحته 30050 متر والذي يضم عددا من المباني والمنشآت أبرزها مبني قسم هندسة إمبابة ومبنى إدارة وصيانة المنشآت، بالإضافة إلى ورصفة البضائع، حيث وجه الوزير بضرورة إعداد مخطط شامل لتطوير هذا المجمع بالكامل من حيث إعادة تأهيل ورفع كفاءة وترميم مبني قسم هندسة إمبابة الذي يرجع تاريخه الى عام 1897م والاستغلال الأمثل لكل الأراضي والمساحات غير المطلوبة للتشغيل وإقامة مباني تجارية إدارية سكنية لاستغلال موقع المجمع المتميز على كورنيش النيل في تحقيق عائد اقتصادي لهيئة السكك الحديدية لاستخدامه في استمرار تحسين الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



وزير النقل فى زيارة تفقدية لمجمع ورش المنشآت والكباري وهندسة امبابة



وبعدها توجه وزير النقل لزيارة مبني الهيئة العامة لـ النقل النهري حيث كان في استقبال رئيس وقيادات الهيئة، وتابع الوزير خلال زيارته خطة تطوير النقل النهري التي تشمل مشروع تطوير الرياح البحيرى – ترعة النوبارية والذي يشمل إزالة الاختناقات الملاحية وأعمال حماية جوانب الترعة والتكريك وإنشاء عدد (2) رصيف شحن وتفريغ بالمنطقة اللوجستية بحوض المتراس بالإسكندرية (رصيف 4& 5) ورفع كفاءة الأهوسة الواقعة على الطريق الملاحي.

وكذلك مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان وإزالة الاختناقات الملاحية لتوفير مسارات آمنة وخاصة للفنادق السياحية وإنشاء رصيف جديد بميناء وادي حلفا بالسودان وتنفيذ مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (RIS) وكذلك مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط ورفع كفاءة هويس زفتي، بالإضافة إلي مشروع تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية وإنشاء شبكة مراقبة وتحكم مركزي حيث تم تطوير عدد 2 كوبري وتحويلهم من كباري ثابتة الي كباري متحركة ( مسطرد – أبو زعبل).

كما أكد وزير النقل على رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري بضرورة استمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والامان بها.

كما وجه الوزير بتطوير المعهد الإقليمي للنقل النهري ودعمه بالخبراء وأحدث المعامل والمحاكيات بما يساهم في وجود أجيال من المتخصصين في هذا المجال الهام