شكرا لقرائتكم خبر عن إجابات النحو بامتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. شوف جاوبت صح ولا غلط والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب وطالبات الثانوية العامة، اليوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية، كأول مادة تضاف إلى مجموع امتحانات الثانوية العامة بالعام الدارسي 2023/2024، إذ تقدم للامتحان قرابة 745 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية الإجابات النموذجية لأسئلة فرع "النحو" بامتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

1-الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة (مساعٍ) (1).

2-المصدر الميمي (معاش) (1).

3-عند وضع لا النافية للجنس (لا مهملين أبناءهم مفلحون) (1).

4-المفضل في الجملة (ألا يتوصل) (1).

5-الاختصاص (إلينا معشر الكرام يأوي كل مستجير) (1).

6-المخصوص بالمدح (التضحية) (1).

7-إعراب حذر (مفعول لأجله) (2).

8-المحل الإعرابي للجملة (رفع نعت) (1).

9-الفعل اللازم (يمُت) (2).

10-سبب رفع ذوو (خبر) (2).

11-فعل معرب بعلامة فرعية (يسم) (2).

12-إعراب كلمة عزة (مفعول به) (1).

13-خبر الناسخ (بالذي – مفرد) (1).

14-فعل يجوز توكيده (تحمد) (1).

15-التركيب الصحيح نحويًا (إن لأولي الفضل ثناءهم) (1).

16-المفعول معه (تتسع آفاق العقل وقراءة الكتب) (1)

المقالي: "المتقون أنفسهم راضون بما أعطاهم الله"

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الخليج 365 لطلاب الثانوية العامة، إذ يستعين بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم، لتقديم جرعة مكثفة وشاملة يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات، كما يقدم نماذج لأسئلة الامتحانات والأسئلة المتوقعة بامتحانات آخر العام.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مواصفة امتحان مادة اللغة العربية تشمل 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، ويتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المخصصة لذلك، كما يتم الإجابة عن الأسئلة المقالية والاختيارية في 3 ساعات ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

وأشارت الوزارة إلى أن 70% من الأسئلة ستكون للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمتفوقين أو المستويات العليا، مؤكدة أنه يجب أن تفرز الأسئلة مستويات الطلاب المختلفة.