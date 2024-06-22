شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تعلن فتح باب التقدم لمرافقة بعثات الحج 1446 هجريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف تفاصيل التقدم لمرافقة بعثات الحج الإشرافية لعام 1446هـ - 2025م ، وذلك من بين جميع الأئمة المعينين بالأوقاف ومن في حكمهم من المفتشين والقيادات الدينية ممن مضى على تعيينهم خمس سنوات ولم يحصلوا على أي جزاء أو عقوبة آخر خمس سنوات ، مع فتح باب التقدم لجميع الواعظات المعينات ، والواعظات المعتمدات بالوزارة ، وفتح باب التقدم أيضًا للراغبين من أعضاء وعضوات هيئة التدريس ومعاونيهم المعتمدين بمجالس الإفتاء والإقراء والأسابيع والقوافل الدعوية بالأوقاف بالشروط التالية :

1- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة بتفوق اختبار القرآن الكريم حفظا وأداء ، وكذلك اختبار الثقافة الإسلامية العامة واللغة العربية وفقه الحج وقضايا التجديد في ضوء الكتب التي تحددها الوزارة من إصداراتها في ذلك من خلال الاختبارات والمقابلات التي تعقدها الوزارة تحريريا وشفويا ؛ حيث إن مهمتهم ستكون هي التوعية وبيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحج.

2- بالنسبة للواعظات وعضوات هيئة التدريس خاصة ألا يقل سن المتقدمة عن 45 عامًا في 1/ 1/ 2025م.

وعلى الراغبين والراغبات في التقدم للإعلان ملء النموذج المرفق في موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه على الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScWU7b2ifVb6_TXxPR8rXtxYEbvNobSTlr2koRpHGlYOjKYZw/viewform?usp=sf_link

علمًا بأن الأولوية حال اجتياز المتقدم لجميع الاختبارات بكفاءة وتميز ستكون لمن لم يسبق له أو لها مرافقة أي من بعثات الحج مرشحًا من الوزارة.