شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يزور دير أبو مقار ببرية شيهيت.. صور والان مع تفاصيل الخبر

زار قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، دير القديس مقاريوس الكبير (دير أبو مقار) ببرية شيهيت، وذلك في إطار متابعة قداسته لكافة نواحي تدبير العمل بالدير.

واستقبل مجمع رهبان الدير قداسة البابا بالألحان، وتوجه قداسته إلى الكنيسة الأثرية حيث صلى صلاة الشكر وتبارك من رفات قديسى الدير، ثم عقد جلسة فى قاعة الاجتماعات، مع مجمع الآباء الرهبان وألقى عليهم كلمة روحية ربط خلالها بين الآية الخامسة من الأصحاح الأول من رسالة القديس بولس الرسول الأولى لتلميذه تيموثاوس، ونظيرتها من الأصحاح الأخير من الرسالة الثانية لتلميذه تيموثاوس أيضًا، وعقب الكلمة استمع لأسئلة الآباء الرهبان وأجاب عليها.

وفى سياق متصل، نظمت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، للرعاية الاجتماعية لقاء تنظيميًّا حضره الآباء الكهنة مسؤولي خدمة الرعاية الاجتماعية بإيبارشيات الكرازة المرقسية بمصر، وذلك يوم الاثنين 10 يونيو الجاري بالقاعة الملحقة بالمقر البابوي بالقاهرة، حضره 44 كاهنًا.

وتناول القمص بيشوي شارل سكرتير قداسة البابا للرعاية الاجتماعية، عددًا من الملفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية بالكنائس والإيبارشيات، من أبرزها موضوع تحديث البيانات حيث أكد على أهمية تحديث البيانات وتسجيل كل الأسر التي تحظى بالرعاية الاجتماعية، على قاعدة البيانات الموحدة لكي يمكن معرفة الاحتياج الحقيقي لكل أسرة وبالتالي تحديد الاحتياجات الفعلية لكل إيبارشية مما يمكن الكنائس والهيئات مقدمة الخدمة (خاصة في الأعياد والمناسبات) من تجهيز تلك الاحتياجات، كما شدد على ضرورة الاهتمام بخدمة التنمية بالإيبارشية، التي تحول القادرين على العمل من أعضاء تلك الأسر إلى أفراد منتجين وليسوا مجرد متلقين للعطايا فقط.



قداسة البابا



وصول قداسة البابا لدير القديس مقاريوس ببرية شيهيت



قداسة البابا يزور دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت



زيارة قداسة البابا



جانب من زيارة قداسة البابا