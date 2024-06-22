شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث فتح: إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم حركة فتح، عبدالفتاح دولة، إن إسرائيل لم تتمكن من تهجير الفلسطينيين قسرا بسبب موقف مصر الرافض لذلك منذ بداية الحرب.

وأضاف المتحدث - فى تصريحات تلفزيونية، اليوم /السبت/ - أن رئيس الوزراء الإسرائيلى يريد القضاء على الشعب الفلسطينى من خلال التهجير القسري، مؤكدا أنه لم يتمكن من تنفيذ ذلك بسبب موقف مصر الرافض بشدة لذلك.

ورأى أن الإدارة الأمريكية هى الجهة الوحيدة التى تمتلك أوراق التأثير على دولة الاحتلال الإسرائيلي، لوقف العدوان على قطاع غزة وألا تبدأ حربا جديدة فى لبنان، مبينا أن إسرائيل لا يمكن أن تدخل حربا إلا بموافقة أمريكية.