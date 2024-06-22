شكرا لقرائتكم خبر عن حل أسئلة امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.. راجع واحسب درجاتك والان مع تفاصيل الخبر

أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، صباح اليوم السبت، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024، إذ أدى الطلاب الامتحان في مادة اللغة العربية بعدد 721027 طالبًا وطالبة، أمام 1986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

ويستعرض ”الخليج 365” في السطور التالية الإجابات النموذجية لأسئلة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، إذ تضمن الامتحان 55 سؤالًا، منها 4 أسئلة مقالية، تم الإجابة عنها في 3 ساعات، ومخصص للورقة الامتحانية 80 درجة.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية اليوم السبت الموافق 22 يونيو، وتستمر حتى 20 يوليو 2024، إذ يؤدى الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية، والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى.

ويؤدي الطلاب يوم السبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

وتسهيلًا على الطلاب، أطلق ”الخليج 365” بوابة الثانوية العامة؛ لتقديم تغطية كاملة وشاملة ومتنوعة للمراجعات النهائية لجميع مواد الثانوية العامة، بمختلف فروعها (أدبى – علمى)، ونماذج استرشادية لشكل وأسئلة الامتحانات، وذلك فى إطار أداء دوره الخدمى والمجتمعى نحو التسهيل على أبنائنا الطلاب، لزيارة بوابة الثانوية العامة، اضغط هنا...

ويقدم ”الخليج 365” عبر منصاته، مراجعات نهائية شاملة ومتنوعة لكل مواد الثانوية العامة الدراسية، ونماذج علمية لشكل أسئلة الامتحانات فى جميع المواد، يستطيع من خلالها الطلاب تحصيل المعلومات والاستعداد لأداء الامتحانات وااحصول على درجات التفوق والنجاح، وذلك بالاستعانة بمجموعة من كبار الخبراء ومعلمى المواد فى وزارة التربية والتعليم.



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