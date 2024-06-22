برلماني: ارتفاع أعداد حالات الوفاة في الحج يتطلب إعادة النظر في ضوابط المنظومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، أن ما شهده موسم الحج الحالي من ارتفاع في أعداد الوفيات بين الحجاج يتطلب إعادة النظر بشكل عام في ضوابط منظومة الحج والإجراءات المتعلقة بتنظيم موسم الحج.

وأشار النائب، في بيان السبت، إلى أهمية تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بشأن تشكيل خلية إدارة أزمة الحجاج، بهدف عبور الأزمة في المقام الأول ثم الوقوف على ملابسات ما حدث.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة التوصل للأسباب الحقيقية وراء ارتفاع عدد المفقودين والمتوفين ومحاسبة المتورطين في ذلك الأمر، سواء كانت شركات السياحة أو السماسرة.

ولفت "زين الدين"، إلى ما انتهت إليه خلية أزمة الحجاج بشأن تكليف رئيس مجلس الوزراء بسحب ترخيص 16 شركة سياحة تحايلت لتسفير الحجاج بصورة غير نظامية وإحالة مسئوليها للنيابة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين، ضرورة الخروج من أزمة موسم الحج الحالي بتوصيات ونتائج للاستفادة منها في الموسم المقبل، لمنع تكرار تلك الأزمة، داعيًا إلى ضرورة توحيد إجراءات الحج من خلال بوابة الحج فقط، للحفاظ على حقوق وأرواح وحقوق الحجاج.

كما دعا إلى ضرورة تنظيم تأشيرات الزيارة للملكة العربية السعودية قبيل موسم الحج، لحماية المواطنين من السماسرة والكيانات والشركات الوهمية التي تستغل المواطنين وتوهمهم بتوفير الحج لهم بأسعار رخيصة.